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CHP'de aday tartışması

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Giriş: 06.01.2024 15:43
CHP'de açıklanması beklenen 150 belediyenin adayları açıklanmadı. Açıklama önümüzdeki haftaya ertelendi. 'Antalya' krizinin yaşandığı, kulislerde; Antalya adayında uzlaşılamaması üzerine PM gündeminin değiştirildiği iddiaları gündeme geldi. CHP'de adaylar neden açıklanmıyor? Kulislerdeki kavga iddiası doğru mu? Ayrıntıları İlter Yeşiltaş aktardı.
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