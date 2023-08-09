CHP ve yandaşlarının "Yap-İşlet-Devret" algısı verilerle çürütüldü! İşte rakamlarla hizmet siyaseti

CHP'nin başta olduğu muhalefet ve yandaşı dernek, STK ve medya "Yap-İşlet-Devret" modelini hedef alarak vatandaşın aklını bulandırma gayretinden vazgeçmedi. Ancak projelerin yapım hızı, hizmet kalitesi ve ekonomik getirisi tartışmaları adeta bitirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu projelerden devletin kasasına giren kar ve projelerdeki başarıyı verilerle ortaya koydu.