19 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları CHP ve yandaşları kentsel dönüşüme karşı çıkmasaydı Hatay böyle olacaktı! Binlerce kişi enkaz altında kaldı | O projeler ortaya çıktı

CHP ve yandaşları kentsel dönüşüme karşı çıkmasaydı Hatay böyle olacaktı! Binlerce kişi enkaz altında kaldı | O projeler ortaya çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.02.2023 18:02
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Türkiye deprem sonrası yaralarını sarmak için tek yürek olurken, enkaz üzerinden "siyasi rant" çıkarmak isteyen CHP ve medyası yine kara propaganda peşine düştü. Hatay için "Deprem bölgesi riskli değilmiş" başlığını atan fondaş medyanın yalanını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yalanlamıştı. Peki CHP'nin başını çektiği Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'ın da aralarında bulunduğu muhalefet itiraz etmeseydi Hatay'daki kentsel dönüşüm nasıl olacaktı? Hatay için hazırlanan projeler ortaya çıktı.
Dönüşüme karşı çıkmasalardı Hatay böyle olacaktı!
Dönüşüme karşı çıkmasalardı Hatay böyle olacaktı!
Baykar’dan ’Evim yuvan olsun’a destek
Baykar'dan 'Evim yuvan olsun'a destek
Boğazların düğümlendiği an!
Boğazların düğümlendiği an!
AFAD açıkladı! 2 ilde devam ediyor
AFAD açıkladı! 2 ilde devam ediyor
İşte Antakya’da yıkımın boyutu
İşte Antakya'da yıkımın boyutu
Depremzedeler için Sason’da odun seferberliği
Depremzedeler için Sason'da odun seferberliği
Depremzedelere 90 ton et ile 7 ton süt
Depremzedelere 90 ton et ile 7 ton süt
Trafikte dehşet anları! Böyle uçan tekme attı
Trafikte dehşet anları! Böyle uçan tekme attı
Ne ismi biliniyor ne de ailesi...
Ne ismi biliniyor ne de ailesi...
Enkaza karışan hayaller
Enkaza karışan hayaller
Evin çatısından dev piton düştü
Evin çatısından dev piton düştü
Adıyaman’da en acı bağ!
Adıyaman'da en acı bağ!
Daha Fazla Video Göster