22 Kasım 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Tunç Soyer'i üzecek açıklama: Memnuniyette azaldıysa diğer aday adayları düşünülebilir
CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yerel seçimler öncesi adaylığı tehlikeye girerken, Soyer CHP'deki kurultay öncesinde değişimcilerin yanında durmamıştı. Soyer CHP genel başkanının Özgür Özel olmasıyla bir şok geçirirken, genel merkezin yapacağı anket öncesi İzmirlilere şirin gözükmek için önceki gün kentte yaşayan milyonlarca seçmenin cep telefonuna SMS mesajı gönderdi. Soyer göreve geldiği Mart 2019'dan bu yana yapmayı vadettiği 165 projeden 144'ünü yani yüzde 87'sini tamamladığını iddia ederken CHP Sözcüsü Deniz Yücel Soyer'in adaylığı hakkında konuştu. Yücel "Memnuniyette azaldıysa diğer aday adayları düşünülebilir." ifadelerini kullandı.