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CHP mağduriyet üzerinden strateji mi kuruyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2022 18:51
Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararı üzerine Kılıçdaroğlu'nun parti tabanını konsolide etmeye dönük hamleleri siyasi fırsatçılık olarak yorumlandı. Öyle ki Kılıçdaroğlu 21 Mayıs'taki Bursa mitingini İstanbul’a aldı. Gazeteciler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu ile başlayan tartışmalar ve Kaftancıoğlu kararı sonrası verilen mesajları değerlendirdi.
CHP mağduriyet üzerinden strateji mi kuruyor?
CHP mağduriyet üzerinden strateji mi kuruyor?
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