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CHP iyice zıvanadan çıktı! Gençlik Kolları Başkanı'na "istifa" dayağı

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Giriş: 18.11.2023 15:50
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hasanoğlan Gençlik Kolları Başkanlığından istifa eden Vedat Kahriman ‘CHP’den istifa ettiği’ gerekçesiyle feci şekilde dövüldü.
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