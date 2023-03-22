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CHP içindeki "ETO" grubunda kimler var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2023 16:31
Güncelleme:22.03.2023 16:36
Muharrem İnce, CHP içerisindeki trolleri yöneten bir "ETO grubunun" olduğunu söyleyerek kendisine saldırılarda bulunulduğunu dile getirdi. CHP içindeki "ETO" grubunda kimler var? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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