22 Mart 2023, Çarşamba
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CHP içindeki "ETO" grubunda kimler var?
Muharrem İnce, CHP içerisindeki trolleri yöneten bir "ETO grubunun" olduğunu söyleyerek kendisine saldırılarda bulunulduğunu dile getirdi. CHP içindeki "ETO" grubunda kimler var? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.