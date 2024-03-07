07 Mart 2024, Perşembe
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CHP-DEM'in ortak adayı Ahmet Özer kirli ittifakı canlı yayında yineledi
CHP, PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile "kent uzlaşısı" adı altında ittifak yaptı. Kirli ittifakın ilk adımı olarak CHP Esenyurt adayını değiştirdi, "Kürdistan" çıkışları ile bilinen Ahmet Özer, aday gösterildi. Özer, konuk olduğu bir televizyon programında kirli ittifakın varlığını bir kez daha yineledi. "Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım" diyen Özer, teklifin Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan geldiğini söyledi.