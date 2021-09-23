'Change otomobil çetesi'ne 17 ilde dev operasyon! 7 gözaltı

Change otomobil çetesi yakayı ele verdi. Aydın merkezli 17 ilde, çeşitli marka ve modeldeki hurda araçların şase ve motor numaralarını icralık ya da çalıntı otomobillerin motor numaraları ile değiştirerek satıp, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 'change çetesine' operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 34 change otomobil, ruhsatsız 2 tabanca, 1'i pompalı, diğeri çift kırma 2 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi. İşte ayrıntılar...