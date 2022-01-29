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'Change oto' operasyonunda 10 milyon TL'lik 38 araca el kondu; 11 kişi tutuklandı

DHA
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Giriş: 29.01.2022 10:21
Bursa merkezli 13 ilde polis ekiplerince düzenlenen 'change oto' operasyoununda, 12 kişilik çete çökertildi. Operasyonda şasi numarası değiştirilip, satıldığı tespit edilen 10 milyon TL değerindeki 38 araca el konuldu. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 11'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza yapan bir aracın şasi numarasının değiştirilmesinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmada oto kaçaklığı yapan çeteyi tespit eden ekipler, çetenin Bulgaristan'dan araçları yasal yollarla Türkiye'ye getirdiği ve bu araçların şasi numaralarını Türkiye'de hurdaya çıkmış ya da trafikten men edilen aynı marka ve model araçların şasi numaralarıyla değiştirdiğini saptadı. Soruşturmayı genişleten ekipler, aralarında oto galericilerin de olduğu 12 şüpheli olduğunu belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 20 Ocak'ta Bursa merkez olmak üzere İstanbul, Ankara, Edirne, Aydın, Kocaeli, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Balıkesir, Kütahya, Nevşehir ve Çorum olmak üzere toplam 13 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
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