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Cezayir’de sel felaketi! Selde mahsur kalan aile güçlükle kurtuldu

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Giriş: 27.05.2023 10:47
Cezayir'de şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti. Aracı sele kapılan bir aile ise suyun akışına kapılmaktan güçlükle kurtuldu. İşte o anlar…
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