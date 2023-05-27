Cezayir’de sel felaketi! Selde mahsur kalan aile güçlükle kurtuldu

Cezayir'de şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti. Aracı sele kapılan bir aile ise suyun akışına kapılmaktan güçlükle kurtuldu. İşte o anlar…

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