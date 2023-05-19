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Cezası 1 milyon TL! Nesli tükenen tür 18 ilde aranacak

İHA
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Giriş: 19.05.2023 11:10
Güncelleme:19.05.2023 11:15
Türkiye'de nesli tükenmek üzere olan "Anadolu Parsı" Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak 18 ilde fotokapanlarla aranacak.
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