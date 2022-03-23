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Cezaevine giren Ciciş kardeşlerden Esra: Ben masumum alnım ak

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.03.2022 12:27
'Ciciş Kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden 39 yaşındaki Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nde aldığı 10 yıl 1 ay hapis cezasının ardından hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı sonrası İstanbul'da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ersoy, tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından cezaevine gönderildi. Ersoy cezaevine girerken, "Ben masumum. Alnım ak" dedi
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