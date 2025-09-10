10 Eylül 2025, Çarşamba

Cezaevinden firar edip 10 evden 2 milyon liralık hırsızlık yapan hükümlü yakalandı

Cezaevinden firar edip 10 evden 2 milyon liralık hırsızlık yapan hükümlü yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 10.09.2025 15:50
Konya’da 2 ay önce izinli çıktığı cezaevine dönmeyen ve son 20 günde 10 evden 2 milyon liralık hırsızlık yapan Barış Kökçü (39) yakalanıp, tutuklandı. Kökçü’nün 2011 yılında 42 hırsızlık suçundan işlem görerek tutuklandığı, cezasının bitmesine ise 3 yıl 4 ay kaldığı belirtildi.
