Cezaevinden firar edip 10 evden 2 milyon liralık hırsızlık yapan hükümlü yakalandı

Konya’da 2 ay önce izinli çıktığı cezaevine dönmeyen ve son 20 günde 10 evden 2 milyon liralık hırsızlık yapan Barış Kökçü (39) yakalanıp, tutuklandı. Kökçü’nün 2011 yılında 42 hırsızlık suçundan işlem görerek tutuklandığı, cezasının bitmesine ise 3 yıl 4 ay kaldığı belirtildi.

