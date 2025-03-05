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Cezaevinden firar eden şahıs saklandığı evde yakalandı

Cezaevinden firar eden şahıs saklandığı evde yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.03.2025 18:27
Bursa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranması olan şahıslara yönelik çalışma başlattı. 'Hırsızlık ve uyarıcı madde' suçundan 10 yıl hapis cezası olan F.B. (35) cezaevinden izne çıktığında teslim olmadı. F.B.'ye yönelik çalışma başlatan ekipler, F.B.'nin ikamet kaydı olmadığı bir evde kaldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Polis ekiplerince yakalanan şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan F.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Cezaevinden firar eden şahıs saklandığı evde yakalandı
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