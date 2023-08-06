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Cezaevinden çıkıp, eski eşini sokak ortasında öldürdü

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Giriş: 06.08.2023 16:16
Siverek ilçesinde 1 ay önce cezaevinden çıkan Murat Utuş (36), yolunu kesip, tartıştığı eski eşi Esma Kalenderli'yi (30) tabanca ile vurarak öldürdü.
Cezaevinden çıkıp, eski eşini öldürdü
Cezaevinden çıkıp, eski eşini öldürdü
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