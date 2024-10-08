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Cezaevinden çıkan kuzenler 10 yıl sonra aynı suçtan içeri girdi

Cezaevinden çıkan kuzenler 10 yıl sonra aynı suçtan içeri girdi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 13:37
Bursa'da 10 yıl önce hırsızlık suçundan cezaevine giren ve 2 hafta önce tahliye olan iki kuzen, cezaevindeyken hırsızlık için plan yaptı. Çıktıklarında ilk işleri hırsızlık yapmak için motosiklet satın alan iki kuzen, 10 günde farklı evlerden 450 bin lira soydu. Görüntüler üzerine saatlerce kamera görüntülerini izleyen polis, çok geçmeden hırsız kuzenleri yaptıkları operasyonla yakaladı.
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