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Cezaevinden çıkan koca 3 çocuk annesi eşini öldürdü

Cezaevinden çıkan koca 3 çocuk annesi eşini öldürdü

İHA
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Giriş: 01.08.2024 09:10
Denizli'de cezaevinden yeni çıkan şahıs, üç çocuk annesi eşini bıçakla öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Talihsiz kadından geriye, katili olan kocasının cezaevinden çıkışını kutladığı “Müge'nin Malisi geliyor” şeklindeki sosyal medya paylaşımı kaldı.
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