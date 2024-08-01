01 Ağustos 2024, Perşembe
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Cezaevinden çıkan koca 3 çocuk annesi eşini öldürdü
Denizli'de cezaevinden yeni çıkan şahıs, üç çocuk annesi eşini bıçakla öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Talihsiz kadından geriye, katili olan kocasının cezaevinden çıkışını kutladığı “Müge'nin Malisi geliyor” şeklindeki sosyal medya paylaşımı kaldı.