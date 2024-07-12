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Cezaevinden çıkan genci arkadaşı öldürdü! Silahlı saldırgan kayıplara karıştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2024 18:12
İstanbul'un Zeytinburnu’nda bir yıl önce cezaevinden çıkan Mert Kutluer, kavga ettiği çocukluk arkadaşı tarafından pazartesi günü öldürülmüştü. Cinayete ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte p vahşet anları...
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Cezaevinden çıkan genci arkadaşı öldürdü!
Cezaevinden çıkan genci arkadaşı öldürdü!
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