Cezaevinden çıkan genci arkadaşı öldürdü! Silahlı saldırgan kayıplara karıştı

İstanbul'un Zeytinburnu’nda bir yıl önce cezaevinden çıkan Mert Kutluer, kavga ettiği çocukluk arkadaşı tarafından pazartesi günü öldürülmüştü. Cinayete ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte p vahşet anları...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN