Cezaevinde yönetimden Dilan Polat önlemi! İntihar mı edecekti?

5 Kasım'dan beri cezaevinde olan Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ı arayarak intihar etmek istediği iddia edilmişti. 24 saat sıkı yönetime alınan ve kantinden aldığı her şey kontrol edilen Polat için cezaevi psikoloğu da devreye girdi.

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