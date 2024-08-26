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Cezaevi hükümlüsünden şiddet dolu saldırı: Gözaltına alınmamak için iki polisi yaraladı

Cezaevi hükümlüsünden şiddet dolu saldırı: Gözaltına alınmamak için iki polisi yaraladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 23:30
Kırıkkale'de kimlik kontrolü yapılmasını istemeyen bir cezaevi hükümlüsünün yumruklu saldırısına maruz kalan iki polis memuru yaralandı. Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
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