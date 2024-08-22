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Çeyrek asır sonra ortaya çıktı! Dev yılan korkuttu

Çeyrek asır sonra ortaya çıktı! Dev yılan korkuttu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.08.2024 12:44
Sivas’ın Gürün ilçesi Dümerpınar köyü kırsalında ortaya çıkan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki yılan korkuya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre köyde hayvancılıkla uğraşan Yunus Ardıç kardeşiyle birlikte merada sürü yayarken dev yılanla karşılaştı. Yılanın sürüye yaklaştığını gören iki kardeş önce panikle geriye çekildi. Ardından yılanın hareketsiz beklemesi üzerine telefonuna sarılarak yılanı görüntüledi.

Ardıç, benzer büyüklükteki bir yılanın köylerinde 1998 yılında dedeleri tarafından görüldüğünü ifade edip, "Kardeşimle sürü yayarken yılanı gördük. Hayvanlara saldıracaktı. Korkum geri kaçtık. Sonra hareketsiz olduğunu fark edince görüntü aldım. En son 1998 yılında dedelerimiz burada bu büyüklükte bir yılan görmüş" şeklinde konuştu.

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