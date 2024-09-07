Çevrenizde bu bitkiler varsa dikkat!

Bitkilerin birçok türü zararsız olmakla birlikte zehirli olanları da vardır. Bu bitkiler bazen bizim en yakınımızdakiler de olabilir. Her bitki göründüğü kadar sevimli ve masum olmayabilir. Peki bu bitkililer hangileri? Detaylar haberimizde...

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