Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den deprem konutları paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinden bugüne devlet ve milletin el ele verdiğini, sağlam ve güvenli evlerin birer birer tamamlandığını bildirdi. Bakan Özhaseki "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde afetten zarar gören şehirlerimizi eskisinden daha güzel ve afetlere dirençli hale getireceğiz" dedi.