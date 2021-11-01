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Cevizlibağ'da metrobüs durağı, Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu tramvay durağı ile otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı

DHA
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Giriş: 01.11.2021 10:15
İstanbul'da, haftanın ilk iş gününde toplu taşıma ve trafikte yoğunluk oluştu. Zaman zaman etkili olan yağışlarda yayalar zorlanırken, trafikte ise İBB Trafik haritasına göre yoğunluk yüzde 72 seviyelerine ulaştı.

İstanbullular haftanın ilk iş gününde işe ve okula giderken zaman zaman etkili olan yağışlar yüzünden trafikte ve toplu taşımada zorlandı. Zeytinburnu Cevizlibağ'da metrobüs durağı, Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu tramvay durağı ile otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Metrobüs ile tramvaydan inmek ve binmek isteyen İstanbullular zorlandı. İBB Trafik haritasına göre saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 72 seviyelerine ulaştı.

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