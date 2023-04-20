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Ceviz büyüklüğünde yağdı! Dolunun şeklini gören vatandaşlar şaştı kaldı

İHA
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Giriş: 20.04.2023 18:36
Güncelleme:20.04.2023 18:36
Adıyaman'da yağan ceviz büyüklüğünde yağan dolu, araçların camlarını patlattı, ekinlere büyük zarar verdi. Dolunun şeklini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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