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Çete lideri Ayhan Bora Kaplan tutuklandı!

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Giriş: 12.09.2023 09:30
Ankara'da suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan tutuklandı. Öte yandan 'Kaplan' çetesine yönelik yapılan operasyonlarda, şüphelilerin adreslerinde aramalar yapıldı. Çok sayıda ruhsatsız tabanca ve çok sayıda çocuk pornografisi görüntüleri ele geçirildi.
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