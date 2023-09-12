Çete lideri Ayhan Bora Kaplan tutuklandı!

Ankara'da suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan tutuklandı. Öte yandan 'Kaplan' çetesine yönelik yapılan operasyonlarda, şüphelilerin adreslerinde aramalar yapıldı. Çok sayıda ruhsatsız tabanca ve çok sayıda çocuk pornografisi görüntüleri ele geçirildi.