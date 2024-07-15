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Çeşme'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale

İHA
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Giriş: 15.07.2024 14:48
İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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