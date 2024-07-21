21 Temmuz 2024, Pazar
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Çeşme'de hırsızlık yapan turist, iş yeri sahibine mail atıp özür diledi... Hırsızlık anları kamerada
İzmir'in Çeşme ilçesinde elbise çalarken güvenlik kamerasına yakalanan Avustralyalı turist, daha sonra pişman olarak çaldığı elbisenin parasını gönderdi. Pişman olduğunu hırsızlık yaptığı iş yeri sahibine maille belirten turist, 'Evrenden intikam almak için' elbise çaldığını söyledi.