Çeşme'de bayram yoğunluğu! Turistler sahile akın etti

İzmir'in gözde tatil merkezi Çeşme'deki plajlar, Kurban Bayramı'nın ilk günü tatilcilerle doldu. Ailesiyle birlikte Çeşme'ye tatile gelen Suat Kuran, "9 ay boyunca hiç evden çıkmadım. Çeşme tatili bana bir hediye, ödül oldu. Umarım koronavirüsten bir an önce kurtuluruz ve artık rahat bir nefes alırız" dedi.