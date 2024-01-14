Çeşit çeşit oyuncaklar ziyaretçilerini bekliyor

Eğlence sektörü ve oyun tutkunları İstanbul'da düzenlenen oyun fuarında bir araya geldi. 7'den 70'e ziyaretçilerle dolup taşan fuar yarına kadar ziyarete açık olacak.

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