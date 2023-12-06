06 Aralık 2023, Çarşamba
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Cesetleri çarşafa sarılı halde bulunmuştu! Rus anneyle kızının cenazeleri ortada kaldı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde Litvanya uyruklu eski kocası Andrej Kuslevic tarafından öldürüldükten sonra yol kenarındaki uçuruma atılan Rus uyruklu Irina Dvizova ile 15 yaşındaki kızı Dayana Dvizova’nın cenazeleri henüz alınmadı. Cenazeler, 7 gün daha alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına defnedilecek.