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Cesetleri çarşafa sarılı halde bulunmuştu! Rus anneyle kızının cenazeleri ortada kaldı

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Giriş: 06.12.2023 09:40
Muğla’nın Bodrum ilçesinde Litvanya uyruklu eski kocası Andrej Kuslevic tarafından öldürüldükten sonra yol kenarındaki uçuruma atılan Rus uyruklu Irina Dvizova ile 15 yaşındaki kızı Dayana Dvizova’nın cenazeleri henüz alınmadı. Cenazeler, 7 gün daha alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına defnedilecek.
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