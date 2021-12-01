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Cesedi atacak yer aradılar! Çifte cinayetin sırrı çözüldü

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Giriş: 01.12.2021 16:58
Otelci çift Esra Y. ve Nuri Y.'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan akrabaları Cinayet Bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çiftin Nuri Y.'nin iki yeğeni Ferhat Y. ve Muhyettin Y. tarafından otellerle ortaklık anlaşması yüzünden çıkan borç meselesinden öldürüldüğü öne sürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sır dolu cinayetleri adım adım izleyerek çözdü olayın tüm detayları ortaya çıktı.
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