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Cepheye koşan Onbeşlilerin hikayesi! Sevdiklerini geride bırakıp vatan için can verdiler

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 29.06.2024 14:16
Çanakkale Destanı, sevdiklerini geride bırakıp cepheye giden vatan için şehit olan gençlerin kahramanlığı ile yazıldı. 'Hey Onbeşli' ağıdı da Tokat'tan cepheye giden yaşları 15 ile 19 arasında değişen gençler için söylendi. İşte, 'Hey Onbeşli' türküsü ve Onbeşliler'in hikayesi...
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