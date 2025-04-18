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Cephanelik gibi eve jandarma baskını!

Cephanelik gibi eve jandarma baskını!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.04.2025 21:53
Giresun’un Görele ilçesine bağlı Esenli köyünde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir evde adeta cephaneliği andıran miktarda silah ve mühimmat bulundu. İl Jandarma Komutanlığı’nın istihbari çalışmaları sonucu belirlenen adrese yapılan baskında, otomatik silahlar, tabancalar, av tüfekleri ve yüzlerce mermiyle birlikte çok sayıda şarjör ele geçirildi. Aralarında bir adet Kaleşnikof piyade tüfeğinin de bulunduğu silahlar, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan Y.H. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik güçleri, yasa dışı silah ticaretine karşı bölgedeki istihbarat ve denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
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Cephanelik gibi eve jandarma baskını!
Cephanelik gibi eve jandarma baskını!
Cephanelik gibi eve jandarma baskını!
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