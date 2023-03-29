Cennetin cehennem olduğu enkazdan çıkamadılar: Sanki yer yarıldı içine girdiler

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde yıkıma yol açtı. Depremlerin vurduğu Hatay'da, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlanıp, 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satılan, Rönesans Rezidans da yüzlerce kişiye mezar oldu. Asrın felaketinde yıkılan rezidansın enkazında A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu Çınar’ın cenazeleri çıkarılırken, 4 aylık hamile eşi Pelin Kütahya ve onun annesi Nurten Mutlu'ya ise aradan geçen 52 güne rağmen hala ulaşılamadı. Cemal Kütahya'nın kardeşi Gözde Kütahya, "DNA örnekleri, kayıp ilanı verdik ama sonuç alamadık. Aklım hala almıyor. Cemal ve Çınar'a ulaşılabilmişken onlara nasıl ulaşılamaz? Sanki yer yarıldı içine girdiler" dedi.