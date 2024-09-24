Cengiz Karademir’in kızı: Babamı annem ve sevgilisi öldürdü

Cengiz Karademir yaklaşık 5 yıl önce hayatını kaybetti. Ölüm nedeni; kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Ancak çocukları babalarının bir cinayete kurban gittiğini düşünüyor. Müge Anlı'nın programındaydılar. Bakın katil zanlısı olarak kimi işaret ettiler.

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