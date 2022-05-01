01 Mayıs 2022, Pazar
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Cengiz ailesi en acı bayramı yaşıyor | Başak Cengiz'den yoksun ilk bayram!
2021'in Kasım ayında İstanbul'da kaldırımda yürüdüğü esnada samuray kılıcı ile öldürülen mimar Başak Cengiz'in ailesi, evlatlarından ayrı geçirdikleri ilk bayramın derin acısını yaşıyor.