12 Ağustos 2024, Pazartesi
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Cemal Sertel Sanayi Sitesi çökmek üzere!
İstanbul'da kentsel dönüşümün şart olduğu adreslerden biri de Zeytinburnu'ndaki Cemal Sertel Sanayi Sitesi. Duvarları çatlayan, demirleri paslanan site, neredeyse önünden kamyon ya da TIR geçse bile yıkılabilecek durumda. İşin kötü tarafı kentsel dönüşüm yakın zamanda başlayacak gibi de değil...