Cem Muhammet'i çöp evde odaya kilitlemişti! Cani teyze hakkında flaş karar

Bursa'da cani teyze, 10 yaşındaki yeğeni Cem'i, çöplerle dolu bir evin odasına kapatmıştı. Ekipler tarafından kurtarılan talihsiz çocuk devlet korumasına alındı. Tutuklanan teyze hakkında ise yeni gelişmeler yaşandı.