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Cem Muhammet'i çöp evde odaya kilitlemişti! Cani teyze hakkında flaş karar

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Giriş: 25.05.2023 15:03
Bursa'da cani teyze, 10 yaşındaki yeğeni Cem'i, çöplerle dolu bir evin odasına kapatmıştı. Ekipler tarafından kurtarılan talihsiz çocuk devlet korumasına alındı. Tutuklanan teyze hakkında ise yeni gelişmeler yaşandı.
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