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“Cem Muhammet gibi olmasın” 49 gündür oğlundan haber alamayan acılı anne yürekleri yaktı

İHA
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Giriş: 05.08.2022 14:58
Bursa'da boşanmanın ardından vekaleti annede olan ve görüş günü pedagog aracılığıyla babaya verilen küçük çocuktan 49 gündür haber alamıyor. 3,5 yaşındaki oğlunu hiç bir şekilde göremeyen, acılı anne S.D. oğlunun gitmeden önce, "Anne üzülme ben geleceğim, kendine iyi bak" dediğini dile getirdi. Anne S.D., teyzesi tarafından kaçırılıp bir çöp evde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammed'i hatırlatıp, "O çocuk gibi olmasından korkuyorum" dedi.
49 gündür oğlundan haber alamayan acılı anne
49 gündür oğlundan haber alamayan acılı anne
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