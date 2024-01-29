29 Ocak 2024, Pazartesi
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Cem Karaca filmine mahkeme kararı! Karaca’nın eşi ve oğlu karşı karşıya
Efsanevi rock müzisyeni Cem Karaca'nın hayatından bir kesiti konu alan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi 26 Ocak'ta vizyona girdi. Film daha çekim aşamasındayken mahkemelik olmuştu. Taraflardan biri Karaca'nın son eşi İlkim Karaca, diğeri de oğu Emrah Karaca'ydı. Mahkeme ara karar vererek İlkim Karaca'nın tedbiren 3 buçuk milyon lira ödemesi durumunda filmin gösterimini durdurma kararı verdi. Ancak bu duruma büyük tepki gösteren Emrah Karaca, yaşananları arkadaşımız Zeynep Timurlenk Pozut'a anlattı.