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Çeltik üreticilerinin kokarca endişesi

Çeltik üreticilerinin kokarca endişesi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 16:13
Samsun'un Çarşamba ilçesinde başlayan çeltik hasadında üreticiler kahverengi kokarca endişesi yaşıyor.
Çeltik üreticilerinin kokarca endişesi
Çeltik üreticilerinin kokarca endişesi
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