11 Aralık 2022, Pazar
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Çelişkili ifadeler gerçeği ortaya çıkardı! Türkan Demir cinayetinde korkunç detay
Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde 7 ay önce başına kürekle defalarca vurularak öldürülen Türkan Demir'in katil zanlısının, olay günü keşif yaptığı belirlendi. Genç kadının Avukatı İlayda Kocabaş, "Baştan sona zaten ifadeleri çelişkili, tanık, tanık beyanları, patronuna gidip Abdullah Demir'in evde olup olmadığını söylemesi, yanında gece vakti olağan hayatın akışına aykırı bir şekilde bıçak taşıyarak olay yerine gitmesi, hepsi sanığın Türkan Demir'i tasarlayarak öldürdüğünü söylüyor." ifadelerini kullandı.