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Çelikhan'da tütün üretimi

Çelikhan'da tütün üretimi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.08.2024 15:34
Adıyaman Çelikhan'da tütün üretimi yapılıyor. Peki bu yıl tütünde verim nasıl? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mücahit Özendi aktardı.
Çelikhan’da tütün üretimi
Çelikhan'da tütün üretimi
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