06 Temmuz 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Çelik kanatlardan İskenderun körfezinde mest eden gösteri! Nefes kesen gösteri vatandaşlardan büyük ilgi gördü
Hatay'ın İskenderun ilçesinin anavatana katılışının 86. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen helikopter gösterisi nefes kesti.Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı kentte 16 ay sonra vatandaşların ziyaretine açılan anıt alanında gerçekleştirilen gösterileri yakından takip eden İskenderun belediye Başkanı Mehmet Dönmez, “Bize büyük acılar yaşatan asrın felaketini geride bırakmanın zamanı geldi, kaybettiklerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Deprem gazilerimize de rabbimden şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.