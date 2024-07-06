Çelik kanatlardan İskenderun körfezinde mest eden gösteri! Nefes kesen gösteri vatandaşlardan büyük ilgi gördü

Hatay'ın İskenderun ilçesinin anavatana katılışının 86. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen helikopter gösterisi nefes kesti.Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı kentte 16 ay sonra vatandaşların ziyaretine açılan anıt alanında gerçekleştirilen gösterileri yakından takip eden İskenderun belediye Başkanı Mehmet Dönmez, “Bize büyük acılar yaşatan asrın felaketini geride bırakmanın zamanı geldi, kaybettiklerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Deprem gazilerimize de rabbimden şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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