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Çekyata gizlenmiş 52 kilo uyuşturucu yakalandı

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Giriş: 09.04.2024 15:57
Güncelleme:09.04.2024 15:58
Bolu'da, Anadolu Otoyolu'nda ev eşyası yüklü bir kamyonette yapılan aramada, çekyatın içine gizlenmiş halde 52 kilo 600 gram skunk esrar maddesi ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.
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