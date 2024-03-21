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Çekmeköy'de tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması

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Giriş: 21.03.2024 14:28
Güncelleme:21.03.2024 14:28
Çekmeköy'de evinde beslediği 2 köpeğini kız kardeşiyle sokakta gezdiren Seda Nur Koca, iddiaya göre alkollü bir kişi tarafından sözlü tacize uğradı. Şüphelinin elindeki kalasla genç kızların üzerine yürümesi sonrası Bobi isimli sokak köpeği, şüphelinin montunu çekiştirdi. Genç kızlar şüpheliden şikayetçi olurken, olay yerine gelen bekçilerden biri üzerine doğru geldiği gerekçesiyle sokak köpeğine silahla ateş etti. Bekçi hakkında işlem başlatılırken Seda Nur Koca hakkında ise görevli memura hakaretten işlem yapıldı.
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