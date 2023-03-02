Çekmeköy’de oyuncak tabanca ile banka soygunu kamerada

Çekmeköy'de bir banka şubesine giren silahlı şüpheli, güvenlik görevlisinin silahını aldıktan sonra poşete 131 bin 920 lira ve bin 300 Euro doldurarak kaçmaya çalıştı. Soygun esnasında müşteri olarak bankada bulunan bir polis memuru ile çevredeki vatandaşlar tarafından yaşanan kovalama sonucu yakalanan şüphelinin silahının oyuncak olduğu ortaya çıktı. Soygun anı ve sonrasında yaşanan kovalamacanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.