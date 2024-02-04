04 Şubat 2024, Pazar
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Çekmeköy'de otomobili ambulansın üzerine sürdü; o anlar kamerada
Olay, dün sabah saat 08.30 sıralarında Şile Otoyolu Taşdelen mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Şile istikametinde ilerleyen otomobilin sürücüsü, aracını hasta nakil ambulansının üzerine sürdü. Ambulans şoförünün korna ve siren çalmasına aldırış etmeyen sürücü, ambulansı sıkıştırarak trafiği tehlikeye attı. Otomobil daha sonra hızla uzaklaştı. Otomobil sürücüsünün, ambulansı sıkıştırdığı anlar aynı istikamette ilerleyen bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.