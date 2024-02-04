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Çekmeköy'de otomobili ambulansın üzerine sürdü; o anlar kamerada

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Giriş: 04.02.2024 14:08
Olay, dün sabah saat 08.30 sıralarında Şile Otoyolu Taşdelen mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Şile istikametinde ilerleyen otomobilin sürücüsü, aracını hasta nakil ambulansının üzerine sürdü. Ambulans şoförünün korna ve siren çalmasına aldırış etmeyen sürücü, ambulansı sıkıştırarak trafiği tehlikeye attı. Otomobil daha sonra hızla uzaklaştı. Otomobil sürücüsünün, ambulansı sıkıştırdığı anlar aynı istikamette ilerleyen bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.
Çekmeköy’de otomobili ambulansın üzerine sürdü
Çekmeköy'de otomobili ambulansın üzerine sürdü
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